  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Polisin dikkati zehir tacirlerine izin vermedi

Polisin dikkati zehir tacirlerine izin vermedi

Kitap arasında uyuşturucu saklayan bir kişi yakalandı.

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Polisin dikkati zehir tacirlerine izin vermedi

Uyuşturucu kaçakçıları yakalanmamak için birçok yöntem kullanılıyor. 

Fakat emniyet güçleri de oldukça dikkatli. 

Bu dikkatin en güzel örneklerinden biri Amasya’da yaşandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Taşova kavşağında uygulama yapıyordu. Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu.

Kimlik kontrolü yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri Ümit K'nın üzerini ve eşyalarını aradı.

Polis, Ümit K'nın yanında bulunan kitaba baktığında, sayfaların kesilerek bir boşluk oluşturulduğunu, bu boşluğa uyuşturucu haplar gizlendiğini gördü.

Ümit K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

 

Etiketler: polis, uyuşturucu
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