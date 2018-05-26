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Polisi görünce cep telefonlarını pencereden attılar

Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplandığı 'hücre evleri'nde 6 kişi yakalandı. Yapılan baskında şüpheliler cep telefonlarını pencereden attı.

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Polisi görünce cep telefonlarını pencereden attılar

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren çalışması sonucunda, FETÖ üyelerinin kaldıkları, 'hücre evi' olarak adlandırılan Eskişehir'in kent merkezindeki 4 eve eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütünün 'büyük bölge talebe mesulü' oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde bir adet B serisi 1 Dolar, dizüstü bilgisayar, Fetullah Gülen kitapları, sahte kimlik ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının polis baskını sırasında cep telefonlarını pencere ve balkonlardan apartman bahçesine atıkları belirtildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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