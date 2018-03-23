Polise hakaret eden HDP'li Baydemir'in cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve avukatı katılmadı.
Mahkeme, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Baydemir'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret suçundan verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis kararına yapılan itirazı değerlendirdi.
Heyet, sanık Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Böylelikle karar kesinleşti.
Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı'yken, valilik önündeki polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: AA