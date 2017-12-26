Polise çelişkili cevaplar veren şüphelilerin aracından eroin çıktı

Ankara'da yılbaşı öncesi şehir girişlerinde uygulamalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, Samsun Yolu Kayaş girişi mevkisinde yaptıkları rutin çalışma sırasında İran plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden ekipler "Yolculuk nereye?" diye sorunca sürücü M.M. "Bursa'ya", yanındaki T.D. ise "İstanbul'a" yanıtlarını verdi.

Farklı cevaplar karşısında şüphelenen polisler, bunun üzerine araçta arama yaptı.

Araçta detaylı arama yapan polis ekipleri gizlenmiş vaziyette özel olarak paketlenmiş 16 kilogram eroin buldu. Bunun üzerine İran uyruklu M.M, T.D. ve P.D. gözaltına alındı.

Söz konusu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA