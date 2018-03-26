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Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kayseri'de, yakalanmamak için polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi firari iş adamı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alındı.

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Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan hakkında gözaltı kararı verdiği iş adamı İsmail Ç., Edirne'nin Keşan ilçesindeki Meriç Nehri yakınlarında Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Üzerinde "Arif Ali N" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan İsmail Ç., Kayseri'ye götürüldü. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete sevk edildi.

İsmail Ç.'nin aynı suçtan aranan kardeşi Osman Ç.'nin yurt dışına kaçtığı, Bosna Hersek'te olduğu öğrenildi.

İsmail Ç., 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmış, polisin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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