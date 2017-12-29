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Polise alkollü yakalanınca aracını yakmaya çalıştı

Konya'da alkollü araç kullanırken polise yakalanınca otomobilini yakmaya çalışan sürücü güçlükle engellendi.

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Polise alkollü yakalanınca aracını yakmaya çalıştı

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 42 FE 946 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Vehbi Ç'nin 1.73 promil alkollü olduğu, ayrıca daha önce ehliyetine aynı suçtan el konulduğu belirlendi.

Sürücü ve arkadaşları polise zorluk çıkartarak otomobillerine zarar verdi ve yakmaya çalıştı.

Vehbi Ç. ve yanındakiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Tartışma sırasında bir kişi, otomobilin bagajından aldığı tamir takımı çantasını gazetecilere fırlattı.

Sürücü ve arkadaşları, bu davranışları engellenerek polis merkezine götürüldü.

Vehbi Ç'ye toplam 4 bin 700 lira para cezası kesilirken, otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: otomobil, Konya, ehliyet
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