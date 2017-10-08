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Buradasınız : » » Polis ve jandarma çevirmelerini "Eagle"dan iletmişler

Polis ve jandarma çevirmelerini "Eagle"dan iletmişler

FETÖ üyelerinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından polis ve jandarma kontrol noktalarının konumunu birbirlerine "Eagle" programı üzerinden ilettikleri belirtildi.

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Polis ve jandarma çevirmelerini &quot;Eagle&quot;dan iletmişler

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Instagram ikonu altında kullandıkları "Eagle" programı üzerinden, polis ve jandarma kontrol noktalarınının konumunu birbirleriyle paylaştıkları tespiti yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı", tutuklu sanık Mehmet Tabanca hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s ve silahlı terör örgu¨tu¨ yöneticisi olma" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Tabanca, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le tanıştığı 1967'den beri FETÖ ile bağlantısının sürdüğünü, Gülen'in yakınındaki isimlerden biri olduğunu, örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu sohbetlere konuşmacı olarak katıldığını dile getirdi.

"Yapı içerisindeki konumum sadece sohbet yapmaktır. Küçük gruplarla sohbetim olmaz, tamamen büyük gruplara hitap ederim. Gittiğim sohbetlerde bölge imamları dahi sohbet yapmazlar, sohbeti ben yaparım." beyanında bulunan Tabanca, 15 Temmuz darbe girişimine kadar sohbet verdiğini ancak kalkışmanın ardından hiç sohbet vermediğini öne sürdü.

Darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının Instagram ikonu altında çalışan "Eagle" programı aracılığıyla birbirleriyle iletişime geçtiğini, bu programı FETÖ'nün sözde "Konak imamı" olan "Nurettin" isimli kişinin kendisine verdiği tablete yüklediğini anlatan Tabanca, programda "4 büyük imam" ve yardımcılarının olduğunu belirtti.

Sanık Tabanca, 15 Temmuz 2016'dan sonra cezaevine giren FETÖ mensuplarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için bazı paylaşımlarda bulunulan programda, örgüt üyelerinin gördüğü iddia edilen rüyalara da yer verildiğini kaydetti.

Tabanca, "Bu programdan yol durumu hakkında yani polis ve jandarmanın nerelerde çevirme yaptığı hakkında bilgiler mesaj olarak gelmekteydi." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gu¨len'in örgüt mensuplarına yönelik mesajlarının da Eagle üzerinden paylaşıldığını anlatan sanık Tabanca, "Bunlar da Eagle programı aracılığıyla kayıtlı kişiler tarafından bana iletilmekteydi." ifadelerini kullandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyet mensuplarınca 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca, cezaevine gönderilmişti.

Etiketler: fetö, Darbeciler, Eagle, PDY, Fetullah Gülen, fetö haberleşme
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