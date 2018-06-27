Polis ve belediye ekipleri köpeklerin imdadına yetişti

Antalya'da devriye görevindeki trafik ekibi, yasak yere park eden araçta bitkin bir köpek fark etti.

Havasızlıktan bitkin haldeydi

Polis, araçta mahsur kalan 'terrier' cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Önce camlar açıldı, ölmek üzere olan köpeğin hava alması sağlandı.

Sonra arabanın kilitli kapısını açan polis, köpeği boğulmaktan kurtardı. Çevredeki restoranlardan su ve yiyecek alıp köpeğe verdiler.

Hayvan barınağına teslim edildi

O sırada telefonla otomobilin sahibine ulaşıldı. Ancak otomobil sahibi, uzun süre olay yerine gelmedi.

Bunun üzerine polis durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Kendine gelemeyen köpek, belediye çalışanlarına emanet edildi.

"Duman" acı içinde bulundu

Araç da, trafik otoparkına çekildi. Sürücüye 108 lira yasak yere park cezası kesildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ise metruk bir binada acı içinde inleyen bir köpek bulundu. Durum belediyeye haber verildi.

6 yavru yolda

Muayene edilen köpeğin hasta ve gebe olduğu anlaşıldı. Hayvan hastanesine kaldırılan köpek tedavi altına alındı.

"Duman" ismi verilen köpeğin karnında 6 yavrusu vardı. Sağlık durumu iyiye giden "Duman", yaklaşık 1 hafta sonra doğum yapacak.

Kaynak: TRT Haber