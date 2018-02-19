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Polis süsü vererek yol uygulaması yapan şüpheliler yakalandı

Sakarya'da kendilerine polis süsü veren, trafik kontrol levhası ile dubaları yola dizerek araçları durdurmaya çalışan 5 kişi, KGYS kameralarına takılınca suçüstü yakalandı.

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Polis süsü vererek yol uygulaması yapan şüpheliler yakalandı

Sakarya'da kendilerine polis süsü veren, trafik kontrol levhası ile dubaları yola dizerek araçları durdurmaya çalışan 5 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takılınca suçüstü yakalandı.

Adapazarı ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Bulvarı'na gelen 5 kişi, yola koydukları trafik kontrol levhası ve dubalar ile kendilerine polis süsü vererek, araçları durdurmak istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde(KGYS)  görevli polislerin kameralardan yaşananları görmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Olaya müdahale eden polis ekipleri, çeşitli suçlardan da sabıkaları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile C.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerin söz konusu davranışları, KGYS kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sakarya, polis
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