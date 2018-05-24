Polis okullarında ‘sağlık raporu’ düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile sağlık raporuna ilişkin düzenleme yapıldı.

"Öğrenci adayı olur" kararı verilenler eğitim planlamalarına alınacak

Buna göre, sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden "sağlık durumunun düzeldiğine" dair rapor alacak.

Alınan sağlık kurulu raporu ile polis okuluna başvurması halinde, okul tarafından tekrar sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilecek.

Yeniden alınan sağlık kurulu raporunun adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucu, hakkında "öğrenci adayı olur" kararı verilenler, gerekli şartları taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için söz konusu okulların eğitim planlamalarına alınacak.

Kaynak: AA