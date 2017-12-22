Polis nöbet kulübesinin üstüne TIR devrildi: 1'i polis 3 yaralı

Yusuf Yıldız idaresindeki 38 JM 420 plakalı pamuk balyası yüklü TIR, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Karacasu kavşağında kontrolden çıkarak polis uygulama noktasındaki nöbet kulübesinin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan polis memuru Recep Deniz Çağlar nöbet kulübesinde, sürücü ile yanındaki kardeşi Ahmet Yıldız (35) ise araç içerisinde sıkıştı.
İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA