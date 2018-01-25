Polis memuru Abdulkadir Oğuz'u şehit eden teröristin cezası belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce nişanlısıyla alışveriş yapan polis memuru Abdulkadir Oğuz hain terör saldırı sonucu şehit düşmüştü.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Nisan 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada kaçamayacağını anlayarak teslim olan "Zınar" kod adlı terörist Ömer S. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet Savcısı İlyas Abukan tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "öldürmeye teşebbüs", "öldürme", "nitelikli yağma", "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "hürriyeti tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 330 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, terör örgütünün dağ kadrosunda yer alarak kırsal alanda silah ve ideoloji eğitimi aldığı, örgütün Yüksekova'daki sözde sorumlularından olduğu belirtildi.

İddianamede, 8 Şubat 2016'da nişanlısıyla alışveriş yapan polis memuru Abdulkadir Oğuz'un şehit edilmesi talimatını verdiği belirlenen teröristin, 25 Kasım 2015'te el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu emniyete ait kepçeyi kullanan polis memurunun yaralanması, 2 Ocak 2016'da operatörleri tehdit ederek belediyeye ait kepçe ve greyderin çalınması, 21 Ocak 2016'da Güngör Mahallesi'nde 7 özel harekat polisinin yaralandığı zırhlı polis aracına yönelik el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı, 19 Şubat 2016'da bir şirkete ait kepçenin çukur kazmak ve barikat kurmak için çalınması, 28 Şubat 2016'da kuruyemiş yüklü tırın yağmalanması ve sivil bir vatandaşın kaçırılması olaylarında yer aldığı aktarıldı.

Daha önce çeşitli operasyonlarda yakalanan ve teslim olan 25 teröristin, sanığın söz konusu saldırılara katıldığına dair ifade verdiği kaydedilen iddianamede, Ömer S'nin güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sırasında kaçamayacağını anlayınca teslim olduğu bilgisi de yer aldı.

Abdulkadir Oğuz'un şehit edilmesi olayında "gözcülük" yaptığı, 7 polisin yaralandığı zırhlı polis aracına yönelik bombalı saldırı ve erzak yüklü tırın yağmalanması olaylarına katıldığı belirlenen terörist H.Ö. için de dava açılmış, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 267 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA