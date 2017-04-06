  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Polis, hırsızları 'ayak izleri'nden buldu

Amasya'da iki evden hırsızlık yapan zanlılar, ayak izlerinden yola çıkan polisin çalışması sonucu yakalandı.

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Polis, hırsızları ayak izlerinden buldu

Amasya'da iki evden hırsızlık yapan zanlılar, ayak izlerinden yola çıkan polisin çalışması sonucu yakalandı.

Bahçeleriçi Mahallesi'nde iki evden çeşitli eşya çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Evin önünde çalışma yapan polisler, pencerenin kenarındaki ayak izleri üzerine yoğunlaştı. Evin bulunduğu civardaki evlerde ve inşaatlarda iz süren polis, izlerin E.K. ve R.B'ye ait olduğunu tespit etti.

Zanlılar, polis ekiplerinin takibi sonucu Taşova ilçesinde gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.  

Etiketler: Amasya, hırsızlık, polis, ayak izleri
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