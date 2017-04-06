Polis, hırsızları 'ayak izleri'nden buldu

Amasya'da iki evden hırsızlık yapan zanlılar, ayak izlerinden yola çıkan polisin çalışması sonucu yakalandı.

Bahçeleriçi Mahallesi'nde iki evden çeşitli eşya çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Evin önünde çalışma yapan polisler, pencerenin kenarındaki ayak izleri üzerine yoğunlaştı. Evin bulunduğu civardaki evlerde ve inşaatlarda iz süren polis, izlerin E.K. ve R.B'ye ait olduğunu tespit etti.

Zanlılar, polis ekiplerinin takibi sonucu Taşova ilçesinde gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.