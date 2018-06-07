  • 07 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.491
    EURO 5.31
  • BIST 98186.31
    ALTIN 187.081
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Polis araçlarına sosyal medya etiketleri yapıştırıldı

Polis araçlarına sosyal medya etiketleri yapıştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adı, resmi ekip otolarına etiket olarak yapıştırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Polis araçlarına sosyal medya etiketleri yapıştırıldı

Etkinlik ve faaliyetlerini, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, hesaplarının daha fazla kişi tarafından bilinmesi amacıyla harekete geçti.

Etiketler 18 bin 671 ekip aracına yapıştırıldı 

Emniyet, sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adı olan "@EmniyetGM" için etiketler hazırladı.

Etiketler, 10 Nisan 2018 itibarıyla 81 ilde kullanılan 18 bin 671 resmi ekip aracına yapıştırıldı.

Mavi renkteki etiketler, ekip otolarının arka çamurluklarında yer alan "Polis İmdat" yazısının altında veya üstünde yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Facebook'ta 819 bin 275, Twitter'da 495 bin 525, Instagram'da 133 bin 93 ve YouTube'da 9 bin 246 takipçisi bulunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: sosyal medya, Emniyet Genel Müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER