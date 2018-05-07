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Buradasınız : » » Polis aracı maketinden kaçtılar, gerçek polise yakalandılar

Polis aracı maketinden kaçtılar, gerçek polise yakalandılar

Muş'ta otomobil çalan iki kişi, polis aracı maketini gerçek sanarak ters şeritten kaçmaya çalışırken yakalandı.

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15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde park halindeki otomobil M.T. ile M.K. tarafından çalındı.

Otomobille Bitlis'e gitmek isterken yol kenarındaki polis aracı maketini gerçek sanan şüpheliler, panikleyince ters şeride girip kaçmaya çalıştı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, kent merkezinde yakalandı.

Yapılan aramada üzerinde bir gram metamfetamin ele getirilen M.T. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Kentte 2017'de 5 ayrı otomobil hırsızlığı suçuna karıştıkları tespit edilen iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin panikleyerek ters şeride girip kaçmaya çalışması MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: AA 

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