Polis amirliğine saldırıya 9'ar kez müebbet istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 4'ü tutuklu, 4'ü firari, 2'si de tutuksuz 10 şüpheli hakkında açılan dava 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, PKK'nın yaptığı saldırıya ilişkin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapor yer aldı.

Raporda, bombalı saldırının kamyon ile yapıldığının tespit edildiği, patlama nedeniyle nizamiye girişinde 8,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu, olaydan sonra dağılan parçalardan aracın motor şasi numarasının bulunduğu ve yapılan karşılaştırmada kamyonun çalıntı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, bomba yüklü kamyonu süren örgüt mensubunun aracı polis noktası önünde durdurduktan sonra araçtan inerek kaçtığı ve hemen arkasından bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Mardin'de bulunan bir şirkette şoför olarak çalışan Aziz Y'nin, zilliyetinde bulunan 47 KM 978 plakalı kamyonun kullanım amacı dışında bombalı eylemde kullanılacağını bilerek PKK/KCK terör örgütü mensuplarına teslim ettiği belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"PKK'lı teröristlerce hazırlanan bombalı araçla Murat Uçar Bölge Trafik Emniyet Amirliğine bombalı saldırıda bulunulmuştur. Olay yerinden elde edilen bulgular üzerinde Aziz Y'nin parmak izi tespit edilmiştir. Olayla irtibatlı olduğu tanık, müşteki ve şüpheli Faysal Ç'nin beyanları doğrultusunda anlaşılmıştır. Şüphelinin, bombalı eylem sonucu meydana gelen 8 maktule karşı 'nitelikli adam öldürme' ve 7 kamu görevlisine karşı, 'adam öldürmeye teşebbüs', 27 yaralı vatandaşa karşı, 'nitelikli adam öldürmeye teşebbüs', 19 müştekiye karşı, 'mala zarar verme', 'kamu malına zarar verme' suçlarını işlediği tespit edilmiştir."

İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Aziz Y, Faysal Ç, Mehmet S, Cemil A. ile yakalama kararı bulunan Yusuf K, Yusuf D, Yusuf Ö. ve Oktay S. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten öldürmek", "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 420'şer yıl, tutuksuz sanık Naşit K. ve Sezer Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.