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Buradasınız : » » Polis Akademisi'ne bahar dönemi için öğrenci alınacak

Polis Akademisi'ne bahar dönemi için öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü lisansüstü ve doktora programlarına, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci alınacak.

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Polis Akademisine bahar dönemi için öğrenci alınacak

Polis Akademisinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tezli yüksek lisans programları "Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi", "İstihbarat Araştırmaları", "Suç Araştırmaları", "Ceza Adaleti", "Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi", "Uluslararası Güvenlik (İngilizce)" ve "Uluslararası Güvenlik", doktora programları ise "Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi" ile "Uluslararası Güvenlik" olarak belirlendi. Bu programlara 10'ar öğrenci alınacak.

"Uluslararası Güvenlik (İngilizce)" programı için adaylarda en az 75 yabancı dil puanı şartı aranırken, "Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi" hariç diğer programlar için aranan bu puan en az 40 olacak. Ayrıca yüksek lisans programlarının tamamında en az 55 ALES puanı şartı da uygulanacak.

Doktora programlarına alınacak 10'ar öğrenciden ise ALES ve yabancı dil puanı olarak en az 55 almaları isteniyor.

Başvuru için istenen belgeler, aranan diğer şartlar ve sınav takvimine ilişkin bilgilere akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılacak.

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