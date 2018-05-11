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Polis Akademisi sorularının sızdırılmasında 21 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının FETÖ tarafından sızdırılması soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Polis Akademisi sorularının sızdırılmasında 21 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensuplarının, 2012'de yapılan Polis Akademisi giriş sınavında, yazılı sınav öncesi eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, Polis Akademisi'ne yerleşen öğrencilerin mahrem yöneticilik yapan, bazıları Bylock kullanıcısı 21 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sınav sorularını alarak Polis Akademisine yerleşen 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, sınav, soru, Polis Akademisi
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