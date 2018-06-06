Ayrıntılar geliyor...
2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması davasında 55 kişi, 9 yıl 7 aya kadar değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve ABD'nin anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum
FOX TV Spikeri Portakal ve Sorumlu Müdürü Kumbaracıbaşı hakkında soruşturma başlatıldı
Yasa dışı dershane işleten 33 FETÖ şüphelisine gözaltı
Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı
TİKA’dan Meral Akşener’in ‘bütçe’ iddiasına yanıt