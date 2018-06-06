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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı

2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması davasında 55 kişi, 9 yıl 7 aya kadar değişen sürelerde hapse çarptırıldı.

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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı

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