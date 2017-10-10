Polis Akademisi sınav sorularını çalan 36 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını önceden temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı'ndan önce soruların FETÖ/PDY tarafından ele geçirilerek, yandaşlara dağıtıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i Ankara'dan olmak üzere 36 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyete getirilen şüphelilerin, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını önceden temin ederek sınavı kazanan ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen bin 342 kişi arasında olduğu öğrenildi. AA