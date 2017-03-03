  • 04 MART 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.704
    EURO 3.933
  • BIST 89722.05
    ALTIN 146.931
Buradasınız : » » Polatlı darbe girişimi davasında ilk hafta tamamlandı

Polatlı darbe girişimi davasında ilk hafta tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Polatlı'daki 330 sanık hakkında açılan davanın ilk haftasında 101 sanık savunma yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Polatlı darbe girişimi davasında ilk hafta tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk haftasında 101 sanık savunma yaptı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanık, sanık yakınları, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile Başbakanlık ve TBMM avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan İbrahim Bektaş, Mehmet Akdemir, Fazıl Özata, Mehmet Karaca, Gökhan Bilgiç, Serdar Güçlü, Ramazan Kocaerkek, Hüseyin Bağlar, Tayfur Demir, Umut Nuri Altın, Veli Çalışkan, İlker Yavuz, Zafer Demir ve Vural Ceyhan savunma yaptı.

Davanın sonraki duruşması 6 Mart Pazartesi günü sanık ve avukatlarının savunmalarıyla devam edecek. 

Etiketler: Polatlı, darbe girişimi, fetö, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER