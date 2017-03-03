Polatlı darbe girişimi davasında ilk hafta tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk haftasında 101 sanık savunma yaptı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanık, sanık yakınları, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile Başbakanlık ve TBMM avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan İbrahim Bektaş, Mehmet Akdemir, Fazıl Özata, Mehmet Karaca, Gökhan Bilgiç, Serdar Güçlü, Ramazan Kocaerkek, Hüseyin Bağlar, Tayfur Demir, Umut Nuri Altın, Veli Çalışkan, İlker Yavuz, Zafer Demir ve Vural Ceyhan savunma yaptı.

Davanın sonraki duruşması 6 Mart Pazartesi günü sanık ve avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.