PÖH'ler dualarla Afrin'e yolcu edildi

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor

Afrin'deki Mehmetçiğe yurdun çeşitli bölgelerinden sürekli destek unsurları gönderiliyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis özel harekat mensuplarının Afrin'e uğurlanması nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve uğurlanan polislerin yakınları katıldı.

Meskure Şamlı Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı törende, öğrenciler tarafından vatan sevgisini anlatan şiirler okundu, bölgeye gidecek polislere Türk bayrağı verildi.

Öğrencilerin, Afrin'de görev yapan asker ve polislere hitaben yazdıkları mektuplar da bir sandık içerisine konularak polis özel harekat timlerine teslim edildi.

Timler, Gaziemir İlçe Müftüsü Ekrem Saylam'ın ettiği dua, kurban kesilmesi ve lokma dağıtılmasının ardından uçakla bölgeye gönderildi.

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 23 kişilik tim de destek verecekleri Zeytin Dalı Harekatı için dualar eşliğinde yola çıktı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, timin Mehmetçik'e destek olacağını söyledi.

Hainlere gerekli karşılığın verileceğini aktaran Karaloğlu, "Millet olarak her birimizin yüreği 32 gündür Afrin'de atıyor. Bu kahramanlarımız gidecekler, orada Mehmetçiğimize destek olacaklar. Sevgili kahraman arkadaşlarım unutmayın, gittiğiniz yerde al bayrağın gölgesi hep üzerinizde olacak. Bu milletin duası sizinle olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA