PÖH timini Afrin'e binlerce vatandaş uğurladı

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesinde görevli 23 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere binlerce vatandaş tarafından bölgeye uğurlandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Reis bizi Afrin'e gönder" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Aileleriyle vedalaştıktan sonra yola çıkan Polis Özel Harekat (PÖH) timine, meslektaşları ve vatandaşlar araçlarıyla bir süre eşlik etti.

Uğurlamaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA