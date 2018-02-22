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Buradasınız : » » PÖH timini Afrin'e binlerce vatandaş uğurladı

PÖH timini Afrin'e binlerce vatandaş uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürdürülüyor.

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Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesinde görevli 23 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere binlerce vatandaş tarafından bölgeye uğurlandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Reis bizi Afrin'e gönder" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Aileleriyle vedalaştıktan sonra yola çıkan Polis Özel Harekat (PÖH) timine, meslektaşları ve vatandaşlar araçlarıyla bir süre eşlik etti.

Uğurlamaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Özel Harekat, pöh, Muş
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