PMYO'ya 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapılacak.

Adaylarda aranacak şartlar şöyle:

"Lise ve dengi okul mezunu olmak veya lise 4. sınıfta okuyor olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 260.000 ham taban puan almış olmak (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150.000 ham taban puan almış olmak)"

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.