'Plaka tanıma sistemi' İpsala'da devreye girdi

Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması amaçlanan Plaka tanıma sistemi İpsala Sınır Kapısı'nda uygulanmaya başlandı.

Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak. Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen sınır kapılarına kurulmaya başlanan sistemle Türkiye'ye kara gümrük kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakaları otomatik olarak kaydedilecek.

İpsala Sınır Kapısı'nda uygulamaya geçilen "Plaka tanıma sistemi" Türkiye'deki diğer sınır kapılarında da kademeli olarak kısa sürede hayata geçecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, giriş-çıkışları kolaylaştıracak ve analizlerin yapılmasına imkan sağlayacak sistemin kısa sürede tüm sınır kapılarında uygulanacağını ifade ederek, manuel olarak müdahale imkanı kalmayacağından bu yolla yapılması mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurguladı.

Sistem 17 sınır kapısına kuruldu

Plaka tanıma sistemi, İpsala Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun'un katılımıyla hizmete alındı.

Duygun, gazetecilere yaptığı açıklamada sistemin 17 sınır kapısına kurulduğunu söyledi.

Kaynak: AA