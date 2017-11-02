'Plaka Tanıma Sistemi' bir sınır kapısında daha devrede

Sınır kapısının giriş ve çıkış peronlarına kurulan 'Plaka Tanıma Sistemi' Kapıkule Sınır Kapısı'nda faaliyete geçti.

Sistem ile gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması amaçlanıyor.

Edirne Valisi Günay Özdemir, sistemin devreye alınmasıyla ilgili, plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde tır ve araç geçiş sürelerinin kısalacağını söyledi.

"Birçok projeyi destekleyecek bir sistem"

Sistemin otomatik olmasıyla giriş ve çıkışların kolaylaşacağını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu projeyle tüm araçların takip sistemi yapılacak ve araçlar gümrük alanına girerken kayda alınacak. Otomatik olarak sisteme kaydedilmesiyle işlemler daha hızlı yapılacak. Bu da aslında Türkiye'ye giriş-çıkış yapan araçların hem takibinin daha iyi yapılmasını hem de geçişlerin hızlanmasını sağlayacak. Bu sistem problemlerin bir bölümünü çözecek. Plaka Tanıma Sistemi ile kaçakçılıktan tutun, birçok olumsuz olayı da engelleyecek birçok projeyi destekleyecek bir sistem. Hangi aracın nereden girdiğini nereden çıktığını, hangi aparatlarla girdiğini kaydedecek.

Sistemin tır kuyruklarının azalmasına da katkı sağlayacağını belirten Özdemir, kuyruklarla ilgili Bulgar yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun ise sistemin dün İpsala Gümrük Kapısı'nda da devreye alındığını hatırlattı.

Kaynak: AA