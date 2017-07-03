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Plaj tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde plaj tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu.

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Plaj tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde doğurduğu bebeği plaj tuvaletine bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde genç bir kızın doğurduğu bebeği tuvalete bıraktığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği tuvalete bırakan G.H (16) ile baba Haşim, anne Yadigar ve erkek kardeşi Mustafa K.'yi (19) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğurduğu bebeği plajın tuvaletine bırakan G.H. tutuklanırken, baba Haşim, anne Yadigar ve erkek kardeşi Mustafa K. mahkemece serbest bırakıldı.

Bu arada 7,5 aylık doğan bebek 112 Acil Servis ambulansıyla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuvöze konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Etiketler: yeni doğmuş bebek, Tekirdağ, plaj tuvaleti
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