  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » PKK'ya yardım ve yataklık eden 6 kişiye gözaltı

PKK'ya yardım ve yataklık eden 6 kişiye gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

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PKKya yardım ve yataklık eden 6 kişiye gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütü mensuplarını kentte geldiklerinde barındırdıkları, kentte terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundukları yönünde bilgiler elde edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 6 kişinin gözaltına alındığı, şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği kaydedilen açıklamada, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.

Etiketler: Siirt, PKK, terör örgütü, terör operasyonu
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