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Buradasınız : » » PKK'ya uyuşturucuyla gelir sağlayan 5 kişi yakalandı

PKK'ya uyuşturucuyla gelir sağlayan 5 kişi yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

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PKKya uyuşturucuyla gelir sağlayan 5 kişi yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlayanlara yönelik operasyonda 2'si kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti gerçekleştirerek terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye gelir sağlayanlara ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Germencik'te, PKK/PYD'ye üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak, temin etmek dahil 9 ayrı suçtan aranan M.Y'nin Kuşadası'nda olduğu bilgisi üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Y. ile U.B, E.G, A.D. ve hırsızlık suçundan aranan Ö.A. yakalandı.

Evdeki aramada, 3 gram kubar esrar, bir uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı, birer av tüfeği, tablet ve dizüstü bilgisayar ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'de çatışmalara katılmış

M.Y'nin, aralıklarla Diyarbakır'dan Aydın'a uyuşturucu getirerek sattığı, beraberindeki bir kadınla Suriye'de PYD/YPG'nin safında silahlı çatışmalara katılırken yaralandığı ve Şanlıurfa'daki tedavisinin ardından Aydın'a gelerek yerleştiği öğrenildi.

Suriye'de terör örgütü YPG mensuplarıyla silahlı çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen M.Y'nin bir oğlunun da terör örgütü PKK üyesi olmaktan Diyarbakır'da tutuklu bulunduğu belirtildi. AA

Etiketler: aydın, PKK, uyuşturucu operasyonu
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