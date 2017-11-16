PKK'ya sonbaharda ağır darbe vuruldu

Kış ve yaz aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, sonbahar döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.

1 Eylül-14 Kasım arasındaki iki buçuk aylık sonbahar döneminde terör örgütü PKK saldırılarında 40 güvenlik görevlisi şehit oldu.

İşçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiği terörist saldırılarda 14 sivil de yaralandı.

Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 80 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

574 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

İki buçuk aylık sonbahar döneminde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 574 terörist etkisiz hale getirildi.

Sonbaharda etkisiz hale getirilen sözde sorumlular

İki buçuk aylık süreçte kırsalda teröristlerin peşini bırakmayarak örgüte ağır darbe indiren güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Gri katagoride yer alan terörist öldürüldü

Sonbaharda Tunceli'deki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler listesi"nin gri kategorisinde yer alan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından olduğu belirlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün Nazımiye ilçesi sözde üst düzey sorumlularından "Yılmaz Amed" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu anlaşıldı.

Aynı ilin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 9 teröristten "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı. Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna saldırı düzenleyen Göksel Tiryaki olduğu belirlendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde Dersim eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

TSK unsurlarınca Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu ortaya çıktı.

Şırnak'ta kırmızı kategoride yer alan terörist de öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve aralarında örgütün sözde sorumlularından "Xebat" ve "Cekdar" kodlu adlı teröristlerin de olduğu 10 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler-Dereler'deki operasyonda da aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve yurt içinde bu kategoride bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu da öldürüldü.

Kaynak: AA