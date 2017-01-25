PKK'ya sızan görevlileri deşifre eden FETÖ'cü tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "eğitim imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" D.E. ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen Cemal Bulut tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cemal Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Bulut, adliyeye sevk edildi. Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Bulut hakkında, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddiasıyla ulusal basında haberlerin çıktığı tarihte, zanlının yurt dışında bulunduğu ve sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bulut'un Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki FETÖ/PDY'nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding'de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.