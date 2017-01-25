  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.831
    EURO 4.109
  • BIST 82905.85
    ALTIN 147.71
Buradasınız : » » PKK'ya sızan görevlileri deşifre eden FETÖ'cü tutuklandı

PKK'ya sızan görevlileri deşifre eden FETÖ'cü tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen Bulut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKya sızan görevlileri deşifre eden FETÖcü tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "eğitim imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" D.E. ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen Cemal Bulut tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cemal Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Bulut, adliyeye sevk edildi. Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Bulut hakkında, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddiasıyla ulusal basında haberlerin çıktığı tarihte, zanlının yurt dışında bulunduğu ve sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bulut'un Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki FETÖ/PDY'nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding'de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

 

Etiketler: fetö, fetullahçı terör örgütü, PKK, mit
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER