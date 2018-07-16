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PKK'ya Karadeniz'de darbe

Giresun ve Gümüşhane kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında, son 1,5 ayda terör örgütü PKK'ya darbe vuruldu.

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PKKya Karadenizde darbe

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, son 1,5 aylık dönemde Giresun Güce'de 2, Gümüşhane Kürtün'de de 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bu teröristler arasında, Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun da var.

Barış Coşkun Güce'de 31 Mayıs, Mehmet Yakışır da Kürtün kırsalında 14 Temmuz gecesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçleri örgütün Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vurdu.

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon devam ediyor.

Kobra tipi helikopterler ve insansız hava araçları (İHA) havadan, arama köpeklerinin de karadan destek verdiği operasyon geniş bir alanda yürütülüyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: terör, karadeniz, Gümüşhane, giresun, operasyon, PKK
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