PKK'ya ilaç tedarik eden şebekeye operasyon: 23 gözaltı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun ilaç ihtiyacını karşıladıkları tespit edilen 23 şüpheli "dur yolcu" adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

Hasta olmayan kişilere pahalı kanser ilacı yazılması ya da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete edilmesi yoluyla yurt dışına ilaç gönderildiğine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezine gelen ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Emniyet 6 ay takip etti

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, bu süre içerisinde M.Ş. ve oğlu O.Ş. idaresindeki şebeke üyelerinin yasa dışı ilaç sevkini nasıl gerçekleştirdiğini tüm detayları ile tespit etti.

23 şüpheli gözaltına alındı

Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, önceden belirlenen ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde baskın düzenleyerek aralarında 6 eczane, 2 ecza deposu sahibi ile bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 milyon lira değerinde tıbbi malzeme

Eczane ve depolarda yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu. Ele geçirilen ve buz kalıpları arasında muhafaza edildiği görülen ilaçlar arasında kanser ve kan ilaçlarının ağırlıklı olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu e-reçete sisteminde hastanın yazılan ilaç adedini görememesini fırsat bilen şebeke içinde yer alan eczacı kalfalarının, hastane önlerinde irtibat kurdukları hastaların, yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları, daha sonra bu hastaların bilgisi dışında e-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazla sayıda yazdırdıkları ve ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri, fazla kutuların ise şebekeye aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin aynı yöntemi kimlik belgelerini ele geçirdiği ve hasta olmayan vatandaşlar üzerinden de uyguladığı tespit edildi.

Şebeke lideri yasa dışı ilaçları almak için emniyete geldi

Öte yandan soruşturma sürecinde depolardaki ilaçların Diyarbakır güzergahından Irak'ın Erbil kentine sevk edileceği bilgisine ulaşan ekipler, sevkiyatı engellemek için ara operasyon gerçekleştirdi. Kırıkkale ve Habur gümrük sahasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen ilaçların birçoğunun hasta adına yazılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura edildiği ya da ecza deposunda göründüğü belirlendi.

Operasyonun ardından eczane sahibi S.D. ile şoförü olarak tanıttığı şebeke lideri M.Ş'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelerek ilaçların iadesini istediği de öğrenildi.

İlaçlar Kandil'e

Ulaşılan yeni bilgilerle soruşturmayı sürdüren ekipler, şebeke üyelerince elde edilen ilaçların Habur Sınır Kapısı üzerinde Irak'ın kuzeyine, oradan da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderildiğini belirledi. Nakliye öncesinde ilaçların Ankara'da şebeke üyelerinin kontrolündeki soğuk hava depolarında tutulduğu da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip kapsamında şebeke üyelerinin kendi aralarında yaptığı telefon görüşmeleri de kayda alındı. Örgüt üyelerinin bu görüşmelerde yasa dışı olarak temin ettikleri ilaçlardan "yolcu" olarak bahsettikleri belirlendi.

Operasyonlara Mali Şube ekiplerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, SGK ve Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan yetkililerin de katıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA