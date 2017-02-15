PKK'ya eleman temin eden 3 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde eğitim alan ve faaliyet gösteren 2 kişi ile terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına eleman temin eden ve örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişinin yakalandığı bildirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelenin devam edeceği vurgulandı.