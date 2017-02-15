  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.69
    EURO 3.886
  • BIST 88002.55
    ALTIN 144.479
Buradasınız : » » PKK'ya eleman temin eden 3 kişi tutuklandı

PKK'ya eleman temin eden 3 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKya eleman temin eden 3 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde eğitim alan ve faaliyet gösteren 2 kişi ile terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına eleman temin eden ve örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişinin yakalandığı bildirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Batman, pkk/kck, 3 tutuklama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER