PKK'ya 'dış destek' delilleri ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4 Temmuz'da 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Muş'un Şenyayla kırsalında taarruz helikopteri destekli olarak düzenlenen operasyonda bir kadın terörist ölü ele geçirildi.

Operasyon sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığı telsiz konuşmalarından tespit edildi.

Operasyon sonrası bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında, ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Bölücü terör örgütü PKK'nın "sözde" cephe birimi yönetimi tarafından 3 Temmuz'da oluşturulan depo listesinde de 23 gece görüş dürbünü ile yedi termal kameranın listelendiği belirlendi.

Operasyon sonrası ele geçirilen malzemeler, bölücü terör örgütü PKK'nın dış kaynaklardan silah, teçhizat ve mühimmat elde etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Özellikle, ele geçirilenler arasında gece görüş dürbünü ve termal kameraların da bulunması, terör örgütü elemanlarının gece eylem gerçekleştirebilme kabiliyetini artırdığını gözler önüne serdi.