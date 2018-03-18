PKK'ya bir darbe daha: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3, Bingöl ve Diyarbakır'da 6, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeisnde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen 3 kadın teröristten ikisi, bölücü terör örgütünün sözde "sorumlusu" çıktı. Şırnak'taki iç güvenlik operasyonlarında öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birisinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne karşı Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştririlen operasyona dair açıklama yaptı.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı/Doğubayazıt’ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Ağrı/Doğubayazıt’ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 18 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber