PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek amacıyla 4 ayrı bölgede operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, 20 litrelik boş bidon, sığınak yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 1 metrekare izolasyon malzemesi, bidon içerisinde 20 litre yanık motor yağı, 1 çift ayakkabı ve 2 adet 20 litrelik plastik bidon ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.
Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin cumhuriyet savcılığının talimatı ile imha edildiği kaydedildi.