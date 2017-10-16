PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 15 kilogram amonyum nitrat, 2 tüpgaz ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 15 kilogram amonyum nitrat ile 2 tüpgaz ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelere incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.