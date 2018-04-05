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Buradasınız : » » PKK'ya ait kara gömülü 7 sığınak bulundu

PKK'ya ait kara gömülü 7 sığınak bulundu

Van'da düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonunda, PKK terör örgütüne ait kara gömülü 7 sığınak ele geçirildi.

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PKKya ait kara gömülü 7 sığınak bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlara operasyon düzenledi.

Jandarmanın düzenlediği "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonunda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait 7 sığınak tespit edildi.

Kara gömülü sığınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogralıklık 16 tüp, 352 pil, 68 rulo bant, 8 rulo koli bandı, 1 tel makası, 1 çift eldiven, 700 kilogram un,175 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 275 kilogram kuru bakliyat, 105 kilogram makarna, 50 paket hazır çorba ele geçirildi.

Malzemeler, uzman ekipler tarafından kontorüllü bir şekilde imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: yaşam malzemesi, Van, pkk sığınak, operasyon, Erciş
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