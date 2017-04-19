PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köydeki evde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Şemdinli'nin Günyası köyünde bir ev ve eklentilerinde kaçak malzemelerin bulunduğu bilgisi üzerine ekiplerce arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Nisan 2017 günü saat 14.30 sıralarında şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 15 adet oscar marka yivsiz av tüfeği, bir adet castello marka yivsiz av tüfeği, 5 adet ricol marka yivsiz av tüfeği, 8 adet beyarms marka yivsiz av tüfeği, 68 adet yivsiz av tüfeği namlusu, 4 bin 175 adet av fişeği, 118 adet av tüfeği dipçiği, 77 adet el kundağı, 18 adet taşıma tutamağı, 25 adet av tüfeği namlusu şok kiti, 7 adet el taşıma tutamağı ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında '5607 ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."