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Buradasınız : » » PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında roketatar, 4 roket atar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silahı, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca -7 operasyonunun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı. 

Etiketler: Mardin, Nusaybin, terör operasyonu, PKK, teröristler, pkk mühimmat
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