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Buradasınız : » » PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilmesi amacıyla Hasankeyf kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta telsiz, dedektör, 4 roketatar, 10 uzun namlulu silah, 20 roketatar fişeği, 50 fişek, 20 elektrikli fünye, birer el bombası ve mayın, 5 anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak güvenlik güçlerince imha edildi. 

Etiketler: Batman, hasankeyf, silah ve mühimmat
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