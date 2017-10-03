  • 03 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.584
    EURO 4.212
  • BIST 103785.46
    ALTIN 146.348
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK/PYD şüphelisi 6 kadın gözaltına alındı

PKK/PYD şüphelisi 6 kadın gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/PYD şüphelisi 6 kadın gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKK/PYD şüphelisi 6 kadın gözaltına alındı

Bir ihbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları 27 C 0062 plakalı hafif ticari aracı Kırıkhan Topboğazı mevkisinde durdurdu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu tespit edildi.

Araç sürücüsü F.D (27) gözaltına alan güvenlik güçleri, yabancı uyrukluların kimlik kontrollerini yaptı. Bu kişiler arasındaki terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 6 kadın da gözaltına alınarak terörle mücadele ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan Suriye uyruklu 11 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. AA

Etiketler: hatay, kırıkhan, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER