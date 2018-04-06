  • 06 NISAN 2018, CUMA

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Buradasınız : » » PKK'nın terör mezarlığına çevirdiği türbe, yeniden ziyarete açıldı

PKK'nın terör mezarlığına çevirdiği türbe, yeniden ziyarete açıldı

Şırnak'ta terör mezarlığına dönüştürülen türbe, Mehmetçiğin operasyonuyla temizlenerek, yeniden Şırnaklı vatandaşların ziyaretine açıldı.

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PKKnın terör mezarlığına çevirdiği türbe, yeniden ziyarete açıldı

Güvenlik güçleri tarafından Şırnak kırsalında sürdürülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor.

Terör örgütü, din düşmanlığı yaparak, halkın ziyaret ettiği Lavike Garib Türbesi'ni örgüt mezarlığına çevirmişti. Mehmetçik tarafından yapılan operasyonla örgüt mezarlığına dönüştürülen türbe temizlenerek, yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın 4 Nisan 2018 tarihinde Şırnak ili Cudi Dağı bölgesinde icra edilen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor.

Örgüt Mehmetçik karşısında tutunamayarak her geçen gün kan kaybediyor. Terör örgütü halkın dini duygularını istismar etmeye ve din düşmanlığı yapmaya devam ederken, Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonla buna izin verilmiyor.

Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu Cudi Dağı'nda yer alan Lavike Garib türbesini örgüt mezarlığına çeviren terör örgütü üyeleri, kutsala saygı duymadığını bir kez daha kanıtladı. Mehmetçiğin yürüttüğü operasyonda yıkılan örgüt mezarlığı temizlenerek Lavike Garib Türbesi tekrar Şırnaklıların ziyaretine açıldı.

Lavike Gerib Türbesi

Uzun zaman önce Lavike Garib isimli ermiş bir zatın Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan ve Hazreti Nuh’un gemisinin indiği yer olarak bilinen bölgeye yaya olarak çok uzaklardan yola çıktı. Yaklaşık 7 yıl yürüdükten sonra Nuh Peygamber'in 500 metre yakınına geldiği ve burada şeytanın insan kılığına girerek Lavike Garib’i kandırdığı, Nuh Peygamber'in ziyaretine 7 yıl daha yürürse ancak ulaşabileceğini söyledi.

Bunun üzerine yorgun ve bitkin düşmüş olan Lavike Gerib Allah’a yalvararak 'Benim ziyaretimi kabul ediyorsan canımı burada al, artık yürüyemeyeceğim' dedi. Lavike Garib’in burada öldüğü rivayet edilir. O zamandan bu zamana kadar halk arasında nesilden nesile aktarılan bu hikaye sonucu Lavike Garib'in öldüğü yere türbe yapıldı. Halk arasında 'Garipler Ziyareti' olarak bilinen bölgede terör örgütünün olmadığı dönemlerde halkın yoğun ziyaretleri bulunuyordu.

Kaynak: İHA

Etiketler: şırnak, PKK, lavike garib
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