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Buradasınız : » » PKK'nın "sözde üniversite il sözcüsü"ne 10 yıl hapis

PKK'nın "sözde üniversite il sözcüsü"ne 10 yıl hapis

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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PKKnın &quot;sözde üniversite il sözcüsü&quot;ne 10 yıl hapis

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu Mesut Korkmazer ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinde ve elde edilen dijital verilerde, PKK'nın üniversite yapılanması için İstanbul'dan geldiği öne sürülen M.A.B'yi evinde misafir ettiğini ve HDP Kırşehir İl Başkanlığı ile farklı yerlerde düzenlediği toplantılara katıldığının belirlendiğini hatırlatarak, Korkmazer'den son savunmasını aldı.

Korkmazer, M.A.B'yi evinde misafir etmediğini, parti binasında düzenlediği hiçbir toplantıya katılmadığını ve PKK üyesi olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, PKK'nın Kırşehir'deki üniversite yapılanmasının "sözde il sözcüsü" olduğu iddia edilen sanık Korkmazer'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı öne sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesi M.A.B. Şanlıurfa'da, M.A.B'nin örgüte kazandırdığı iddia edilen Ö.S. de Adana'da yakalanarak Kırşehir'de tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında HDP Kırşehir İl Başkanlığı binasındaki örgüt toplantılarına katıldıkları ileri sürülen 16 üniversite öğrencisi ve mezunu yakalanmıştı.

Haklarında dava açılan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 tutuklu sanık, yargılama sonunda çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Bu sanıklardan bazılarının verdiği ifadeler sonucu Mesut Korkmazer hakkında da dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sözde üniversite il sözcüsü, PKK, Kırşehir
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