PKK'nın sözde 'özel güç sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 26 Eylül'de bir askerin şehit olduğu, iki askerin hafif yaralandığı terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten 3'ünün kimlikleri tespit edildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 26 Eylül'de bir askerin şehit olduğu, iki askerin hafif yaralandığı terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten 3'ünün kimlikleri tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Eylül'de Gözebaşı köyü mülki sınırlarında teröristlerle çıkan silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın şehit edildiği ve 2 personelin hafif yaralandığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesinin Baharlar köyü Gönen mezrasının 620 metre güneydoğusunda 5 PKK'lı teröristin 30 Eylül'de silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün iddiasına göre, Hakkari ili Çukurca ilçesi Çığlı köyü mülki sınırları içinde Kobra taarruz helikopterine 13 Mayıs 2016'da füzeli saldırıda bulunan 'Torhildan Derwiş' kod adlı, Van nüfusuna kayıtlı Müjdat Taşdemir (30), diğer ikisinin sözde orta saha YJA Star sorumlularından 'Gülnaz Ege' kod adlı, Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Nuran Er (45) ve İçişleri Bakanlığının gri renkli arananlar listesinde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu 'Sariye Amed' kod adlı, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Sevim Solmuş (36) isimli teröristler olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.