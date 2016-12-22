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PKK'nın sözde imamı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın sözde imamlarından olduğu belirtilen bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.

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PKKnın sözde imamı gözaltına alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde terör örgütü PKK'yı destekleyen, sosyal medya aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar eden ve vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirip devlete karşı kışkırtan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde imamlarından olduğu belirtilen F.D. gözaltına alındı.

Operasyonda, örgütsel dokümanlar, cep telefonları, tablet ve masaüstü bilgisayar ele geçirildi.

Etiketler: terör örgütü, terör operasyonu, PKK
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