PKK'nın sözde cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 27 Kasım'da Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu dört kişiden, kadın teröristin sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu "Sarya Gever" kod adlı Özlem Çiftçi olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden dün yapılan açıklamada aynı operasyonda, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinin turuncu kategorisinde yer alan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş'ın da etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA