  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » PKK'nın sözde alan sorumluları etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde alan sorumluları etkisiz hale getirildi

Dün Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan PKK'nın sözde alan sorumluları olduğu belirlendi.

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PKKnın sözde alan sorumluları etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde alan sorumluları olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde önceki gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten ikisinin sözde PKK yöneticileri olduğu ortaya çıktı. İki teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Kendal alan sorumlusu ile sözde Amed eyaleti lojistik ve mali birim sorumlusu oldukları ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldıkları öğrenildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine önceki gece Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasına operasyon düzenlemiş, "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Güvenlik güçleri, çatışmada 3 teröristi etkisiz hale getirmişti. AA

Etiketler: Diyarbakır, lice, terör operasyonu, terörden arananlar listesi, yeşil kategori
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