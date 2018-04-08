PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusu etkisiz hale getirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde sürdürdüğü hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mavi kategoride aranıyordu

Devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu tespit edildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ele geçirilen silah ve teçhizatlara el konuldu. Diğer yiyecek ve yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA